Schmidt vai dar um dia de folga aos internacionais

António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos já estão livres dos compromissos das seleções, mas ainda não se apresentam hoje às ordens de Roger Schmidt. O técnico alemão concede-lhes um dia de folga pois considera que também é importante, para eles, estarem com a família depois de uma semana ao serviço da Equipa das Quinas. Desta forma, o trio só amanhã se deverá juntar ao plantel das águias, que se encontra a preparar a deslocação ao terreno do Rio Ave, no domingo.

Também Bah, que já está livre dos compromissos com a seleção dinamarquesa depois da derrota (2-3) de ontem no Cazaquistão, só está previsto que se apresente durante o dia de amanhã.