«Se depois do Mundial houver possibilidades de ter Otamendi, o River Plate vai abrir as portas»

#River - Matías Patanian (Vicepresidente) en @SDM_590 por @Continental590: "Nosotros intentaremos ir a buscar excelencia, si después del Mundial hay una posibilidad por #Otamendi, vamos a estar encima de eso y River abrirá sus puertas" pic.twitter.com/pW8DMkMoP7 — SACA DEL MEDIO (@SDM_590) August 4, 2022

Matías Patania, vice-presidente do River Plate, admitiu que o clube argentino não descarta avançar para a contratação de Nico Otamendi, jogador do Benfica. "Tentaremos procurar a excelência. Se depois do Mundial houver possibilidade de ter Otamendi, vamos estar em cima do assunto e o River Plate abrirá as suas portas", atirou o dirigente no programa 'Saca del Medio' da rádio Continental 590

Otamendi, de 34 anos, tem contrato com o Benfica até junho de 2023. O defesa-central nunca representou o River Plate - foi formado no Vélez Sarsfield - mas é um adepto confesso do emblema de Buenos Aires.