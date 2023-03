«Se Mudryk custou 100 milhões, Gonçalo Ramos vale 200 milhões»

Já ninguém fica indiferente a Gonçalo Ramos e os dois golos apontados na receção ao Club Brugge, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, fazem com que seja um nome muito abordado fora de portas. Depois de Thierry Henry ter afirmado que o jovem será "o próximo a ser vendido" , também Igor Korneev, antigo internacional russo, mostra-se rendido ao talento do algarvio. Aliás, não tem dúvidas em afirmar que este é superior a Mudryk, jogador contratado pelo Chelsea ao Shakhtar Donetsk em janeiro."Não sei quanto é que ele pode custar, mas se Mudryk foi comprado por 100 milhões de euros, então ele pode custar 200 milhões. Mas acredito que seja transferido por volta dos 120 milhões", afirmou o ex-jogador em declarações ao portal 'sports.ru'.Esta afirmação é fundamentada por aquilo que Korneev tem visto de Gonçalo Ramos no Benfica e não apenas do que mostrou no Mundial do Qatar, quando aplicou um hat trick à Suíça. "Basicamente ele não tem pontos fracos. É rápido, forte, percebemos que pode bater um ou dois adversários num pequeno espaço. De uma forma absolutamente inacreditável ele gira e muda completamente de direção. E não falo apenas da exibição dele no Mundial. Ele joga bem com os dois pés", reforçou o antigo avançado do Barcelona e vencedor da Taça UEFA com o Feyenoord.