«Se todos entrassem em campo de camisola branca, os jogadores do Benfica seriam reconhecidos pela forma de jogar»

Pedro Marques, diretor técnico da formação do Benfica, foi o mais recente convidado do podcast 'Training Ground Guru', onde abordou a evolução do Benfica Campus e revelou qual é o "grande sonho" do clube."O desenvolvimento de jogadores é claramente parte da estratégia e tem sido um investimento ao longo dos anos. É o resultado do trabalho de muita gente. O Benfica Campus tem agora 16 anos, é um investimento gigante. Segredo? Maioritariamente a consistência, olhar para o desenvolvimentos dos jogadores como uma maneira de gerar valor para o clube, seja a levá-los para a equipa principal ou para beneficiar depois da venda dos mesmos", começou por explicar.O "grande sonho", revelou Pedro Marques, é conseguir encontrar o equilíbrio entre ser um clube que desenvolve talento e que ganha troféus em simultâneo. "Esse é o grande sonho. Um dia, eventualmente, [ganhar] uma Liga dos Campeões... Se conseguirmos fazê-lo com jogadores da academia, será o caminho a seguir. A chave é que muitos destes jogadores saíram do clube não só melhores jogadores mas também melhores pessoas, a experiência que tiveram enquanto cá estiveram foi positiva. E, acima de tudo, cumpriram os sonhos de se tornarem jogadores profissionais de futebol e ganharem títulos".O foco de recrutamento, garante o responsável das águias, está em Portugal, apesar de acontecerem exceções de tempos em tempos. "Sabemos que à medida que as idades sobem podemos ter de aproveitar uma ou outra oportunidade [de jogadores que vêm de fora], mas normalmente aproveitamos os que já temos até à equipa B. No que toca à equipa principal, claro que o mercado é diferente, mas o planeamento aí é feito pelo presidente, treinador e diretor desportivo",elucidou, antes de revelar como os mais jovens estão distribuídos pelas categorias de base das águias."O nosso sistema [nessas idades mais jovens] tem cerca de 520 jogadores. 200 estão em centros de talento regionais, cerca de 100 estão em Lisboa e os outros 220 vivem no Benfica Campus", assegurou.Pedro Marques descreveu ainda um dos principais lemas dos escalões de formação do Benfica. "Gostamos de pensar que se todos entrassem em campo de camisola branca, os nossos jogadores seriam reconhecidos só pela forma de jogar. Em termos de sistemas, num 11 contra 11, jogamos mais numa base de 4x3x3, apesar de agora, na equipa principal, utilizar-se mais o 4x4x2. Não tem tanto a ver com o sistema mas sim com as ideias e os princípios, a identidade que queremos mostrar em campo e a ligação com os adeptos. Tem a ver com a intensidade, a iniciativa de jogo, a pressão, ganhar a bola rapidamente, criar muitas oportunidades... É uma maneira muito positiva de jogar e é algo que foi implementado no clube", rematou.