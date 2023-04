"Benfica seria ótimo para o Kerkez", garante pai e agente do lateral do AZ Alkmaar

Além de pai, Sebastijan Kerkez é também agente do filho, um lateral-esquerdo que tem dado nas vistas no AZ Alkmaar e que o Benfica segue de perto com o objetivo de contratar para a próxima temporada. O progenitor do defesa húngaro assumiu que já esteve à conversa com dirigentes encarnados mas não só."Só temos conversas exploratórias com os clubes, como ele poderia jogar lá, o que se espera dele, coisas assim, apenas uma conversa normal, não estamos a falar de contrato com ninguém ainda. O Benfica seria ótimo para ele, falei com eles, mas também ouço outras 10 equipas. Queremos selecionar uma ou duas equipas e resolver tudo com elas, mas volto a repetir, estamos muito felizes aqui também no AZ", frisou Sebastijan Kerkez ao portal 'M4Sport', confirmado a notícia Record O pai do jogador, de 19 anos, revelou ainda as preferências que tem por um campeonato. "Queremos algo um pouco diferente, eu preferiria a Inglaterra e o Milos preferiria a Espanha. Acho que é um jogador duro e a Inglaterra seria bom para ele nesse ponto de vista, mas ele prefere os espanhóis. Veremos", atirou.O objetivo passa por escolher um projeto desportivo neste momento, apesar de ter contrato com os holandeses, até porque "o dinheiro vai chegar de qualquer maneira"."Até agora, tudo aconteceu rapidamente em relação ao Milos, agora estamos a conversar com todos, não estamos a apressar nada. Não é obrigatório explicarmos o que se passa, mas o futebol é assim mesmo, a posição dele é muito cobiçada, por isso há algumas pessoas interessadas nele, desde Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal e até Alemanha e França. Todo a gente se preocupa com o dinheiro, mas nós não. Vivemos bem aqui e temos tudo, o dinheiro não é motivo para mudar de clube no momento. O dinheiro vai chegar um dia de qualquer maneira, agora não muda nada na nossa decisão sobre quem dá mais", esclareceu o pai do jogador pretendido pelo Benfica.Os elogios são naturais tendo em conta que é o pai quem os profere. "É um miúdo positivo, bom e feliz. Ele tem 19 anos, é muito jovem ainda, por isso quando ele se ressente com alguma coisa tem dificuldades de guardar para ele, é isso que eu tento ensinar-lhe para ele ficar tranquilo. Ele trabalha muito, sabe como a nossa vida era difícil antes", evidenciou Sebastijan Kerkez.Em 2022/24, Milos Kerkez soma 47 jogos oficiais na Holanda em que apontou cinco golos e garantiu ainda seis passes para golo.