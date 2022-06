Seferovic e as agressões com Otamendi: «Isso fica entre nós, está tudo bem»

O avançado helvético abordou também a nova vida no Benfica, depois de uma temporada em que passou bastante tempo fora dos relvados por lesão. "Este ano fiquei muito [tempo] fora de campo, mas é assim o futebol. Estive lesionado e agora estou a trabalhar mais do que nunca. Quando voltar vou dar tudo e vamos ver", garantiu o jogador com contrato até 2024.



Ano zero para o Benfica?



"O Benfica quer ganhar títulos todos os anos. São três anos sem ganhar e agora temos de atacar e não perder muito, dar a cara, ter raça e ganhar."



Darwin



"Fez uma temporada muito boa, é um bom jogador e agora vai embora. É assim, o futebol é assim, temos de descansar e depois voltar. Não falei com ele, estou aqui com os companheiros. Vou mandar uma mensagem."

Haris Seferovic abordou as agressões que teve com Nicolás Otamendi após o jogo com o FC Porto, a 7 de maio, garantindo apenas que neste momento está tudo sanado."Isso fica entre nós. Está tudo bem", respondeu aos jornalistas após a vitória da Suíça sobre Portugal. notícia avançada por Record havia também contado com a opinião do antigo presidente do Benfica , Luís Filipe Vieira.