Seferovic e o futuro: «Gosto muito do Benfica. Schmidt? É bom treinador»

Haris Seferovic marcou o golo da vitória da Suíça diante de Portugal ( 1-0 ), logo aos 56 segundos, e após o jogo falou do futuro e do Benfica, sendo questionado sobre se a saída de Darwin irá dar-lhe mais oportunidades na Luz."Não sei, vou ver, tenho mais dois anos de contrato, vou agora de férias e depois logo se vê. Gosto muito do benfica, vamos ver", começou por dizer à RTP3, falando depois de Roger Schmidt: "já senti muita coisa, que é um bom treinador, joga bom futebol. Agora temos de conhecer-nos e trabalhar."Sobre a partida de hoje, lembrou que o mais importante foi o resultado: "jogámos bem e isso é o mais importante. Se o facto de eu jogar em Portugal ajudou? Todos sabemos que Portugal é uma grande equipa, com grandes jogadores. Hoje foi outro jogo em que estivemos bem e ganhámos."