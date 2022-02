Haris Seferovic não joga desde 15 de janeiro, quando alinhou cerca de uma hora no empate caseiro do Benfica ante o Moreirense (1-1). Desde então, o internacional suíço tenta recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda e fez agora uma nova estimativa para o regresso. "Espero regressar à equipa no final do mês", frisou em declarações à televisão SRF.A verdade é que o Benfica terá o último jogo no mês de fevereiro já no domingo, em casa, na receção ao V. Guimarães para a Liga Bwin. À luz das palavras de Seferovic, este jogo deverá marcar o seu regresso às opções de Nélson Veríssimo.O internacional helvético, de 30 anos, tem contrato com o Benfica até junho de 2024 e garantiu também "estar feliz em Lisboa", frisando que não equacionou deixar a Luz no último mercado de transferências. "Estava lesionado e a questão de uma mudança nem aconteceu", assumiu.