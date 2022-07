Seferovic já rumou à Turquia e treinador do Galatasaray confirma contratação: «Não há qualquer risco»

Seferovic já rumou à Turquia para reforçar o Galatasaray, confirmou. O avançado é esperado em Istambul por volta das 23 horas locais, ou seja, às 21 horas em Portugal.Tal como o nosso jornal já adiantou, o internacional suíço, de 30 anos, sai do Benfica por empréstimo, mas há uma cláusula de compra obrigatória em cima da mesa no final da época consoante um número mínimo de jogos efetuados pelo avançado. Ao que foi possível apurar, o valor está entre os 2,5 M€ e os 3,5 M€.De resto, o treinador do Galatasaray, Okan Buruk, já confirmou o reforço e até abordou o historial de problemas físicos do suíço. "É um jogador importante. Analisámos as lesões, mas atualmente ele não as tem. Uma lesão pode acontecer com qualquer jogador. Queremos ter dois ou três jogadores para a frente. Contratámos o Seferovic por empréstimos, pelo que não há qualquer risco. Vai ter boas exibições", frisou.O avançado jogou durante cinco épocas de águia ao peito e foi mesmo o melhor marcador do campeonato em 2018/19, com 23 golos. Na última época lidou precisamente com vários problemas físicos e agora estava sem espaço nas contas de Roger Schmidt.