Seferovic oferecido para colmatar saída de Dzeko da Roma segundo 'Gazzetta dello Sport'

Haris Seferovic continua a ser pretendido em Itália. Segundo noticia o jornal 'Gazzetta dello Sport', o avançado suíço, de 29 anos, foi oferecido à Roma para suprir a mais que eventual saída de Edin Dzeko, dianteiro bósnio que está prestes ser confirmado como reforço do Inter Milão.





A SAD do Benfica não se opõe ao negócio, tal comojá noticiou, mas não pretende abrir mão facilmente de um ativo que foi o melhor marcador da equipa em 2020/21. No início do mercado, face à boa prestação do camisola 14 no Euro'2020 pela Suíça, os encarnados pediram 25 milhões de euros pelo passe do jogador que tem contrato até 2024. A Roma já havia mostrado interesse no goleador dos encarnados.Seferovic chegou à Luz em 2017 após findar contrato com os alemães do Eintracht Frankfurt. Em 2018/19 conquistou ade melhor artilheiro do campeonato português, numa época em que também se sagrou campeão nacional.