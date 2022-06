Seferovic pode ser o próximo a deixar a Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Seferovic está na lista de alvos do Besiktas, conforme confirmou o próprio presidente dos turcos, Ahmet Nur Çebi. "Haris Seferovic e Marko Arnautovic [do Bolonha] são dois avançados que estão na nossa agenda. Estamos em negociações pelos dois jogadores", afirmou recentemente o dirigente à ‘NTVSpor’.

O internacional suíço, de 30 anos, tem contrato com as águias até 2024 e na última temporada atuou apenas em 15 jogos – contabilizando cinco golos e três assistências – devido a várias lesões. A sua saída é prioritária para a SAD pois, além de não ser considerado imprescindível para Roger Schmidt, é dos jogadores mais bem pagos do plantel.