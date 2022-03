A presença de Seferovic esta manhã no relvado foi a principal novidade do treino do Benfica no Seixal. O avançado suíço, que se encontra há mais de dois meses afastado da competição devido a uma lesão muscular, está, segundo informam os encarnados "recuperado".Seferovic trabalhou praticamente sem limitações e tudo indica que em breve voltará a ser opção para Nélson Veríssimo para a frente de ataque das águias.O jogador soma 12 jogos e cinco golos pelos encarnados esta época.