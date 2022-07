E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional suíço Seferovic continua a ser pretendido na Turquia (Besiktas e Galatasaray) e em Espanha (Maiorca) sendo que a SAD dos encarnados fixou nos 8 milhões de euros o preço do passe do avançado, que tem mais dois anos de contrato.Aos 30 anos, Seferovic é dos mais bem pagos do plantel e Schmidt não é grande apreciador das suas qualidades.