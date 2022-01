Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Seferovic só volta no próximo mês Problema físico do suíço não é assim tão simples e impede-o de participar nos jogos da final four





AZARADO. Seferovic falha as decisões da Allianz Cup

• Foto: Luís Manuel Neves