Com um salário na casa dos 2 M€ por ano, Seferovic tem ainda um prémio de fidelidade. Ao que o nosso jornal apurou, esse bónus é pago duas vezes por época, em setembro e fevereiro, no que representa uma prática comum dos encarnados, não só com o internacional suíço, mas com outros jogadores.De referir que no Relatório e Contas do primeiro semestre de 2021/22, a SAD também realça o aumento das remunerações variáveis, "em consequência dos objetivos alcançados na Liga do Campeões", em que as águias foram aos ‘quartos’.