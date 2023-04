Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Seferovic: «Título não foge e espero ir ao Marquês» Autor do golo que deu às águias a última vitória diante do FC Porto, na Luz, em outubro de 2018, o avançado considera que o líder da Liga é favorito no clássico de hoje. Prevê um triunfo por 2-0 e considera Roger Schmidt o responsável pelo Benfica "forte e feliz"





• Foto: Paulo Calado