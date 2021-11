Seferovic: «Vamos para Barcelona para ganhar. Não para defender o resultado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Haris Seferovic esteve em evidência na goleada do Benfica ao Paços de Ferreira (4-1), que valeu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. O avançado suíço, de regresso à competição, saltou do banco para marcar e fazer uma assistência."Estive muito tempo parado, lesionado, pois o músculo rasgou duas vezes no mesmo lado. Mas trabalhei muito e estou pronto para jogar e ajudar a equipa, como hoje se viu", começou por dizer, à Sport TV."Feliz por marcar e também pela equipa. Todos se destacam. O avançado está ali para marcar e consegui.""O jogo foi difícil. O adversário jogou bem, mas temos sempre outros jogadores fora prontos para entrar e mudar o jogo. Foi o que aconteceu hoje e espero que nos próximos jogos seja assim.""É um jogo muito importante. Temos de trabalhar nos próximos dias e vamos para Barcelona para ganhar. Como uma equipa. Não vamos para defender o resultado, vamos atacar e ver o que acontece."