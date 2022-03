Seferovic volta a fazer corrida

O avançado Seferovic já efetuou corrida em redor do relvado, entrando assim na fase final da recuperação da rotura do músculo solear da perna esquerda, lesão que o mantém afastado da competição desde 15 de janeiro. O regresso às opções poderá ocorrer no início do mês, em Braga.





Esta evolução do suíço foi a nota mais relevante do treino de ontem, cujo início não foi retardado pelo sorteio da Liga dos Campeões. Os jogadores souberam que tinha calhado o Liverpool nos ‘quartos’ durante os trabalhos.