Seferovic volta aos golos e Yaremchuk bisa em goleada no Seixal

Benfica afina estratégia em jogo-treino com a equipa B: veja as imagens

O Benfica realizou esta sexta-feira um jogo-treino com a equipa B, no Seixal, que venceu por claros 4-0. A partida ficou marcada pelo regresso de Seferovic aos golos, mesmo tendo jogado apenas 15 minutos.A equipa principal começou, segundo a informação divulgada pelos encarnados, com Helton Leite, Gilberto, Pedro Álvaro, Morato, André Almeida, Zan Jevsenak, Meïte, João Mário, Gil Dias, Diogo Gonçalves e Yaremchuk.Os golos foram marcados por Yaremchuk, que bisou, Diogo Gonçalves e Seferovic.