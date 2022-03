O Benfica foi o clube com mais receitas em vendas de jogadores da formação em todo o Mundo, desde julho de 2015, segundo um estudo do Observatório do Futebol CIES, numa lista com 50 emblemas. Os atletas formados no Seixal geraram à SAD encarnada 379 milhões de euros. A investigação tem em conta os jogadores que estiveram nos respetivos clubes durante três épocas entre os 15 e os 21 anos.Rony Lopes trocou o Benfica pelo Manchester City em 2011, quando tinha 15 anos, tornando-se na primeira venda da academia do Seixal. Na altura, o extremo custou 1 milhão de euros aos citizens. O jogador, agora com 26 anos, representou ainda Monaco, Lille (duas vezes por empréstimo) e Sevilha. O clube espanhol cedeu-o ao Nice e, esta época, ao Olympiacos. Tem duas internacionalizações por Portugal.