Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Seleção à vista para João Mário após quase dois anos de ausência Fernando Santos ficou impressionado com o arranque de época do médio e pensa colocá-lo entre os eleitos para os compromissos do mês que vem





• Foto: Vítor Chi