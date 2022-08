Seleção brasileira vem a Portugal acompanhar evolução de Lucas Veríssimo: escrete dá esperanças ao central

A seleção brasileira irá fazer-se representar em Portugal para acompanhar a evolução de Lucas Veríssimo, dando confiança ao central do Benfica de que este ainda poderá ser chamado para o Campeonato do Mundo do Qatar, que arranca a 20 de novembro.O defesa das águias lesionou-se gravemente e não joga oficialmente desde 7 de novembro de 2021, altura em que contraiu um problema no joelho direito que o impediu que regressar aos relvados até hoje. O camisola 4 dos encarnados não voltará a jogar oficialmente antes de setembro O adjunto técnico Matheus Bachi e o preparador físico Fábio Mahseredijian do escrete irão realizar uma 'digressão' pela Europa antes da convocatória de Tite para encontros particulares que ocorrerá em setembro, observando vários outros atletas que se destacam no velho continente.A dupla tem prevista a passagem por Lisboa e contactar Lucas, um dos selecionáveis para a formação cinco vezes campeã do Mundo, segundo a Globo. Thiago Silva, Éder Militão e Marquinhos têm lugares 'cativos' no eixo da defesa no Mundial e sobra uma vaga que poderá ser do jogador contratado pelo Benfica ao Santos em janeiro de 2021.Gabriel Magalhães (Arsenal), Leo Ortiz (Bragantino) e Rodrigo Caio (Flamengo) são as outras hipóteses equacionadas por Tite.