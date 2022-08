Selecionador belga sobre Vertonghen: «Teremos de ver a sua situação em setembro»

A 100 dias do Mundial'2022, diretamente de Ibiza, onde passa uns dias de férias, Roberto Martínez olhou ao futuro da seleção belga tendo em vista esse torneio e, no meio de algumas dúvidas quanto às suas escolhas, assumiu estar atento à situação de Jan Vertonghen no Benfica. Ao 'Sporza', Martínez diz não estar preocupado pelo facto do seu jogador de momento não jogar nas águias, mas deixa claro que algo tem de mudar até ao próximo mês..."Chegou um novo treinador, que está a tentar definir as suas ideias. O Benfica é um clube exigente, tens sempre de ganhar. Acredito que o Jan encontrou apenas um percalço no seu caminho, mas é apenas algo momentâneo. Além disso, o Benfica joga nas competições europeias, por isso de certeza que terá os seus minutos. Já lhe aconteceu isto antes, por isso não estou muito preocupado. Teremos de ver a sua situação em setembro, porque todos os jogadores precisam de chegar com ritmo ao Mundial", disse.Vertonghen, de 35 anos, ainda não tem qualquer minuto oficial esta época pelo Benfica, estando de momento no terceiro lugar da hierarquia de centrais, atrás de Otamendi e Morato.