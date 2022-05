Selecionador croata abre o jogo sobre Musa: «Está a transferir-se para um grande clube»

O selecionador da Croácia, Zlatko Dalic, confirmou que Petar Musa está de saída do Boavista. O avançado, tal como Record noticiou, está muito perto de assinar pelo Benfica e Dalic mostrou-se elogioso em relação ao desempenho demonstrado pelo jogador na Liga Bwin."Marcou 11 ou 12 golos [n.d.r. na Liga marcou 11] e está a transferir-se para um grande clube. Ele é um avançado clássico e será uma boa oportunidade para vê-lo. Mereceu uma oportunidade e tudo vai depender dele. Queremos vê-lo. Está bem no clube, mas a seleção é outra coisa", salientou.O jogador, de 24 anos, foi chamado pela primeira vez à seleção. Já a transferência para o Benfica deverá render à volta dos cinco milhões de euros aos cofres do Boavista, com os passes de Vukotic e Ricardo Mangas a serem incluídos no negócio.