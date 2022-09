Selecionador explica ausência de Ristic da seleção da Sérvia: «Nove minutos não são suficientes»

Mihailo Ristic foi contratado esta temporada pelo Benfica para a lateral esquerda, mas Alejandro Grimaldo tem sido dono e senhor do lado em 2022/23. Assim, o jogador acabou por ser preterido das escolhas da seleção sérvia e foi para a falta de tempo de jogo que o selecionador apontou para justificar a ausência."Conhecemos muito bem as suas características como jogador e como pessoa, mas neste último período ele jogou apenas um minuto. E fez oito [n.d.r. 9] ontem. Por isso, a falta de minutos é a razão pela qual ele não está na convocatória, mas não é nada definitivo ou pessoal. Temos um número suficiente de jogadores nessas posições para que a decisão seja lógica neste momento", garantiu Dragan Stojkovic em conferência de imprensa, finalizando depois o raciocínio."Acredito que ele também saiba disso. Mas se tu jogas um minuto e depois mais oito, isso não é suficiente para estar aqui, na convocatória", sustentou.Ristic acabou contrato com os franceses do Montpellier e foi contratado pelas águias no último defeso. Até ao momento, o jogador, de 26 anos, conta apenas presenças diante de Boavista e Marítimo.O internacional sérvio foi chamado pela última vez à respetiva seleção em junho, alinhando diante da Eslovénia, a contar para a Liga das Nações.