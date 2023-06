Selecionador húngaro destaca Kerkez e garante: «Está a caminho do Benfica»

Marco Rossi tem o nome de Milos Kerkez na ponta da língua. Convidado a sugerir jovens talentos húngaros a clubes da Serie A, em entrevista ao Calciomercato, o selecionador da Hungria mencionou o lateral-esquerdo... "que está a caminho do Benfica"."Começam a aparecer cada vez mais olheiros nos últimos tempos. Alguns jogadores nascidos depois de 2000 estão agora a aparecer na equipa nacional. Se tiver de mencionar alguns nomes, diria Milos Kerkez, que está a caminho do Benfica; depois, mencionaria também Andras Nemeth, do Hamburgo, nascido em 2002, e Krisztian Lisztes, do Ferencvaros, que nasceu em 2005", disse o italiano, num restaurante em Budapeste, onde se jogou ontem a final da Liga Europa entre Sevilha e Roma.Por esta altura, como o nosso jornal escreve na edição de hoje, está a faltar apenas o aperto de mão final entre Benfica e AZ Alkmaar, que discutem a percentagem do passe com que ficarão os húngaros. O pai de Kerkez admitiu a Record que uma ida para o Benfica signifcaria para o jogador, de 19 anos, "um sonho tornado realidade".