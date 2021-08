«Sem fiabilidade e sem transparência»: 'Servir o Benfica' reage ao comunicado do presidente da MAG

O movimento 'Servir o Benfica' reagiu esta segunda-feira ao comunicado enviado pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral das águias, António Pires de Andrade, que referiu no domingo estar à espera da luz verde da Direção-Geral de Saúde [DGS] para agendar a Assembleia-Geral Extraordinária, apontando que a mesma será uma realidade na última quinzena de agosto ou em setembro.





Em comunicado publicado esta segunda-feira nas redes sociais, o movimento convidou o presidente da MAG do Benfica "a disponibilizar o Regulamento entregue pelos subscritores do requerimento para convocação da AGE nos canais oficiais do clube, para a sua divulgação e apreciação por parte dos associados do Sport Lisboa e Benfica", sublinhando que o 'Servir o Benfica' encontra-se pronto "para colaborar com a PMAG no auxílio aos trabalhos de preparação da AGE solicitada".Sobre a contagem dos votos, que ocorreu "9 meses depois do ato eleitoral, o movimento sublinhou que o mesmo foi feito "sem fiabilidade e sem transparência", acrescentando que "os talões [de votos] estiveram depositados em urnas não seladas, tendo sido transportadas em viaturas descaracterizadas e guardadas em local incerto, durante todos estes meses"."Relativamente ao comunicado publicado ontem pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, refere o Servir o Benfica o seguinte:"- Saúda-se o reconhecimento da necessidade de aprovação de um Regulamento Eleitoral. O Servir o Benfica apresentou atempadamente a sua proposta, salvaguardando a democraticidade histórica do Clube."- Exortamos o PMAG a disponibilizar o Regulamento entregue pelos subscritores do requerimento para convocação da AGE nos canais oficiais do clube, para a sua divulgação e apreciação por parte dos associados do Sport Lisboa e Benfica;"- Mantemos a nossa disponibilidade para colaborar com a PMAG no auxílio aos trabalhos de preparação da AGE solicitada;"- A contagem dos votos comunicada ontem, não foi solicitada pelos subscritores do requerimento, mas a sua apresentação permitiu validar a premência de auditar o processo eleitoral de 2020, nomeadamente nos contratos celebrados com as diversas entidades responsáveis pela recolha, guarda e manutenção das urnas;"- Ao contrário do que refere o PMAG no seu comunicado, os talões estiveram depositados em urnas não seladas, tendo sido transportadas em viaturas descaracterizadas e guardadas em local incerto, durante todos estes meses. Como todos os Benfiquistas puderam verificar, não foi a Reisswolf que recolheu as urnas durante a noite de 28 de Outubro."- Saúda-se a atitude dos representantes das listas concorrentes em Outubro último, que recusaram participar numa "contagem" de votos 9 meses depois do ato eleitoral para legitimar o voto eletrónico não auditado por nenhuma entidade independente."Depois de Julho, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica refere agora Agosto ou Setembro como datas propostas para a marcação de Reunião de Assembleia Geral Extraordinária. Que, desta vez, todas as condições se reúnam para que a sua marcação com a ordem de trabalhos solicitada seja uma realidade", pode ler-se.