Sem parar nas férias: Plano é para cumprir

Os jogadores do Benfica só regressam ao trabalho quarta-feira, mas não descuram o físico neste período de férias. Seguindo o plano traçado pelos responsáveis dos encarnados, todos os elementos do plantel têm cumprido de maneira a não perderem a forma nesta paragem. É o caso de Chiquinho, que foi titular nos dois últimos jogos (E. Amadora e Penafiel) e atravessa um bom momento pois foi pai recentemente. O médio-ofensivo tem trabalhado no ginásio, conforme partilhou no Instagram.

O mesmo tem feito Helton Leite. O guarda-redes, que só foi utilizado nas Caldas, tem feito exercícios de musculação no ginásio e ainda cinco quilómetros de corrida em passadeira.