Sentença do processo 'E-toupeira' adiada para janeiro

A leitura da sentença do processo ‘E-Toupeira’, que estava marcada para esta sexta-feira, foi adiada para 9 de janeiro do próximo ano.





O caso envolve o ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e os funcionários judiciais Júlio Loureiro e José Augusto Silva. O Ministério Público pediu a condenação dos três arguidos.Estão em causa crimes de corrupção passiva e activa, violação do segredo de justiça, violação de segredo por funcionário, violação do dever de sigilo, acesso indevido e peculato.