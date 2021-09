Serhiy Sydorchuk revela conversa “animada” com Yaremchuk

Serhiy Sydorchuk e Roman Yaremchuk estiveram recentemente ao serviço da seleção ucraniana e conversaram de “forma animada” sobre o jogo de hoje. Partida, para a qual o jogador do D. Kiev antecipa dificuldades para o compatriota.

“Acho que vai ser duplamente difícil para o Yaremchuk porque volta a casa, vai sentir uma certa pressão”, referiu Sydorchuk que revelou fraca memória para as derrotas com o Benfica em 2016. “Sendo sincero, mal me recordo. O Pizzi continua no plantel, mas penso que o plantel mudou bastante”, frisou.

Georgy Buschan e Nikita Burda regressaram aos treinos e estão aptos para defrontar o Benfica. A principal dúvida do lado dos ucranianos prende-se com a possibilidade de Lucescu poder utilizar Vitaly Buyalsky, que tem trabalhado com limitações.