Série sobre o 38 na Prime Video

A série ‘Eu amo o Benfica’, que desvenda os bastidores da conquista do campeonato pela equipa orientada por Roger Schmidt, está disponível desde ontem na Amazon Prime Video. Depois de ‘Factory of dreams’, que retratou o triunfo na UEFA Youth League, esta é a segunda produção dos encarnados que fica disponível no catálogo da plataforma de streaming. Tratam-se de seis episódios com testemunhos exclusivos a revelar muitos dos momentos marcantes da época 2022/23, com mais de 150 minutos de imagens inéditas com os protagonistas que escreveram e viveram por dentro a história do 38º título do Benfica.