Sérvios asseguram que o Benfica avançou para a contratação de Jovan Milosevic

O jornal 'Mozzart Sport' garante que há uma "transferência recorde" prestes a acontecer em Novi Sad. De acordo com a fonte citada, o Benfica está em negociações para a contratação de Jovan Milosevic, um jovem avançado que pertence aos quadros do Vojvodina e deu nas vistas no último Europeu sub-17.Na prova onde a Sérvia foi eliminada nas meias-finais pela Holanda nos penáltis, o dianteiro, de apenas 16 anos, fez cinco golos nas cinco partidas que disputou e acabou como melhor artilheiro da prova.O 'Mozzart Sport' garante que as águias avançaram com uma proposta de 3,5 milhões de euros para contratarem o jogador ainda menor, um entrave a que este possa transferir-se já para a Luz no verão. Além das águias, também um emblema da Serie A italiana estará interessado no prodígio sérvio, que não se estreou pela equipa principal.O Vojvodina, atual clube de Milosevic, pede entre 3,5 e 4 milhões de euros pelo passe do jogador assim como a percentagem de uma venda futura.