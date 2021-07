'Servir o Benfica' ameaça com "disputa judicial" e pede demisão do líder da MAG

O movimento 'Servir o Benfica' confirma que pode recorrer para uma "disputa judicial", para ver realizada a assembleia geral extraordinária, como Record adiantou a 7 de julho. Em carta aberta dirigida ao presidente da Mesa da Assembeial Geral, António Pires Andrade, e publicada no Facebook, é recordada a promessa de realização de uma reunião magna e pede a demissão do sucessor de Rui Pereira.





"O 'Servir o Benfica' exige, pelo exposto, a renúncia imediata do Senhor António Pires de Andrade ao cargo, pela manifesta incapacidade demonstrada em estar à altura do momento que o Sport Lisboa e Benfica atravessa", pode ler-se.Com o argumento de que o líder da MAG, "ao não convocar a reunião extraordinária requerida, está a faltar à palavra aos sócios", o movimento disparta: "A ausência de justificação para estas atitudes e decisões, o silêncio relativamente a qualquer impedimento levantado pela Direcção ou Autoridades de Saúde e a quebra de diálogo estabelecido previamente entre o 'Servir o Benfica' e a Mesa da Assembleia Geral consistem agravantes censuráveis. Limitam a salutar participação dos sócios na cidadania do clube, empurrando o processo para uma eventual disputa judicial que, não sendo desejada, se afigura cada vez mais inevitável.""Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, António Pires de Andrade;Vem o 'Servir o Benfica', por meio de carta aberta, recordar as palavras por Vossa Excelência dirigidas aos sócios em comunicado emitido no dia 29 de Junho de 2021, reiterando o compromisso de agendar para o mês de Julho a reunião de Assembleia Geral Extraordinária requerida. Tal compromisso falhou. Os prazos estatutários não permitem que a reunião de Assembleia Geral Extraordinária seja marcada durante o corrente mês.A impossibilidade de cumprir a palavra dada aos sócios do Clube foi motivo para a renúncia do Professor Doutor Rui Pereira ao cargo. O Exmo. Senhor António Pires de Andrade, ao não convocar a reunião extraordinária requerida, está a faltar à palavra aos sócios, a impossibilitar o seu exercício de direitos e a desrespeitar os Estatutos cuja sua principal missão é fazer cumprir. A ausência de justificação para estas atitudes e decisões, o silêncio relativamente a qualquer impedimento levantado pela Direcção ou Autoridades de Saúde e a quebra de diálogo estabelecido previamente entre o Servir o Benfica e a Mesa da Assembleia Geral consistem agravantes censuráveis. Limitam a salutar participação dos sócios na cidadania do Clube, empurrando o processo para uma eventual disputa judicial que, não sendo desejada, se afigura cada vez mais inevitável.O 'Servir o Benfica' exige, pelo exposto, a renúncia imediata do Senhor António Pires de Andrade ao cargo, pela manifesta incapacidade demonstrada em estar à altura do momento que o Sport Lisboa e Benfica atravessa. Mais se exige que a Mesa da Assembleia Geral garanta a marcação da reunião de Assembleia Geral Extraordinária com a maior brevidade possível para que o Regulamento Eleitoral seja uma realidade, exigindo igualmente a pronúncia de um prazo objectivo para a realização da reunião de Assembleia Geral Eleitoral, após aprovação do referido Regulamento."