'Servir o Benfica' anuncia abertura de site

O movimento 'Servir o Benfica' anunciou esta terça-feira a abertura de um sítio na Internet, destinado a sócios e adeptos do clube. O objetivo desta iniciativa passa por dar a possibilidade aos adeptos encarnados de "consultar, ao longo das próximas semanas, as propostas concretas - disponíveis para os diversos órgãos sociais do Grupo Benfica", como adianta a curta nota publicada pelo movimento nas redes sociais.