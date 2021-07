'Servir o Benfica' defende "afastamento total" de Vieira ao clube

O movimento 'Servir o Benfica' defende o "o afastamento total" entre Luís Filipe Vieira e o clube, a confirmar-se "o impedimento do exercício de funções". Em comunicado, aquele grupo pede, ainda, a demissão em bloco dos órgãos sociais e ao convocações de eleições antecipadas





"Face ao noticiado no dia de hoje, e salvaguardando o direito à presunção de inocência, refere o 'Servir o Benfica' o seguinte:Confirmando-se o impedimento do exercício de funções no Sport Lisboa e Benfica ou em alguma das suas participadas, nomeadamente o Sport Lisboa e Benfica SAD, o 'Servir o Benfica' exige o afastamento total entre Luís Filipe Vieira e o Sport Lisboa e Benfica.O 'Servir o Benfica' defende também demissão de todos os elementos dos órgãos sociais do clube e a convocação urgente de eleições antecipadas.Não será de forma alguma tolerada uma solução de continuidade personificada em quem, por ser integrante dos órgãos sociais, tenha activa ou passivamente pactuado com actos que de acordo com a investigação em curso possam ter lesado o Sport Lisboa e Benfica."