'Servir o Benfica' formaliza candidatura: Benitez lidera lista B

O movimento 'Servir o Benfica' formalizou hoje à tarde a candidatura às eleições do clube da Luz, marcadas para 9 de outubro próximo. O mandatário João Leite, acompanhado por um elemento do movimento, Rui Miguel, esteve no Estádio da Luz, onde entregou ao presidente da MAG, Pires de Andrade, as listas concorrentes aos órgãos sociais, conhecidas esta quarta-feira.





Formalizada no último dia do prazo, a candidatura liderada por Francisco Benitez ficou com a lista B. Já Rui Costa, encabeça a lista A. O presidente demissionário entregrou o processo na terça-feira, dia em que revelou os nomes na corrida eleitoral.Recorde as listas:Presidente: Rui CostaVice-presidente: Luís MendesVice-presidente: Jaime AntunesVice-presidente: Domingos Almeida LimaVice-presidente: Fernando TavaresVice-presidente: Sílvio CervanVice-presidente: Manuel de BritoVice-presidente (suplente): Rui do PassoVice-presidente (suplente): José FranciscoGandarezPresidente: Fernando SearaVice-presidente: José Pereira da Costa1º secretário: Pedro Nunes Carvalho2º secretário: Miguel Vasconcelos FerreiraSecretário suplente: Rodolfo LavradorPresidente: Fernando Fonseca SantosVice-presidente: João AugustoVogal: Manuel AgriaVogal: Rui RodriguesVogal: José AppletonVogal suplente: João do PaçoPresidente: Francisco BenitezVice-presidente: Pedro CasquinhaVice-presidente: Carlos Lisboa NunesVice-presidente: Bernardo CorreiaVice-presidente: Pedro BrincaVice-presidente: José Miguel da LuzVice-presidente: Victor ConceiçãoVice-presidente (suplente): Luís do RosárioVice-presidente (suplente): Victor MendonçaPresidente: João PinheiroVice-presidente: Artur Serra1.º secretário: João Santos2.º secretário: Nuno OliveiraSecretário suplente: Guilherme FontesPresidente: Nuno LeiteVice-presidente: Sérgio RamosVogal: António AlegraVogal: Pedro FernandesVogal: Vítor MartinsVogal (suplente): José Barreiros