'Servir o Benfica' já reuniu votos necessários para candidatura de Benitez às eleições

O movimento Servir o Benfica, do qual faz parte Francisco Mourão Benitez, candidato à presidência do clube lisboeta, informou hoje ter os votos necessários dos subscritores para formalizar a candidatura."Reunimos os votos necessários [um mínimo de 10.000] dos subscritores para formalizar a candidatura. Toda a documentação será entregue em breve na secretaria geral do clube", informou o movimento, numa pequena nota nas redes sociais, na qual também agradece a confiança dos sócios.





Francisco Mourão Benitez já tinha revelado durante este mês que seria candidato à presidência do clube, cujas eleições para os órgãos sociais estão previstas para 09 de outubro, mediante o cumprimento de alguns pressupostos, nomeadamente a existência de um regulamento eleitoral.O empresário, que em 2020 concorreu a presidente da mesa da Assembleia Geral na lista de João Noronha Lopes, é um dos candidatos a liderar o Benfica, em oposição ao ex-futebolista Rui Costa, vice-presidente que assumiu a liderança do clube após a detenção de Luís Filipe Vieira.Vieira, que tinha sido eleito em outubro de 2020 para um quinto mandato, foi detido em julho no âmbito da operação 'Cartão vermelho' e chegou a estar em prisão domiciliária até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros.O antigo presidente do Benfica foi um dos quatro detidos no início de julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.