'Servir o Benfica' lança estatutos, auditoria e Soares de Oliveira na assembleia geral

O movimento 'Servir o Benfica' vai aproveitar a assembleia geral de amanhã à noite para lançar vários temas a discussão, não só relacionados com o clube da Luz, em particular, mas com o futebol português, em geral. Fonte do movimento assegurou aque há pontos que consideram prioritários, pelo que alguns membros vão falar deles na reunião magna desta quarta-feira.Relativamente aos assuntos que dizem respeito aos encarnados, o movimentos quer saber como está a revisão de estatutos (processo iniciado em novembro passado e cuja proposta de revisão da comissão foi entregue à Direção), a auditoria ao universo empresarial do Benfica (anunciada por Rui Costa no debate eleitoral), a informação pública sobre os negócios do clube, a centralização dos direitos televisivos e... Domingos Soares de Oliveira. No entender daquela fonte, o co-CEO da SAD foi "cúmplice de Luís Filipe Vieira desde que entrou no clube e está na hora de sair".O 'Servir o Benfica', que concorreu com uma lista aos órgãos sociais nas eleições de outubro passado, pretende ainda discutir a credibilização do futebol português, apresentando as seguintes propostas: divulgação de áudios entre árbitro e VAR; publicação das notas e dos respetivos delegados de árbitro e vídeoárbitro; auditoria à tecnologia do fora-de-jogo; informação sobre o número de controlos antidoping efetuados a cada equipa das ligas profissionais.A reformulação dos quadros competitivos das ligas profissionais, "com a redução do número de competidores e com um formato diferente do actual que permita maior competitividade", também está no 'caderno de encargos' do movimento encabeçado por Francisco Benitez.Na assembleia de amanhã, convocada para as 20h30 e que decorrerá no pavilhão n.º 2 da Luz, os sócios vão votar o orçamento do clube para 2022/23 , que prevê um aumento do lucro de 380 mil euros para 604 mil euros.