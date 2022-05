'Servir o Benfica' lança "Portal da Transparência" e desafia: «Que os espaços em falta sejam preenchidos»

As promessas não morrem na campanha eleitoral. Rui Costa prometeu clarificar o comportamento do Clube no mercado de transferências.



Aqui fica o nosso contributo. Poupamos trabalho ao nosso Presidente. Em nome da clarificação e transparência prometidos.https://t.co/6Yv0vwJoVo pic.twitter.com/ESKCmcppqW — Servir o Benfica (@ServirOBenfica) May 25, 2022

O movimento 'Servir o Benfica' lançou esta quarta-feira o 'Portal da Transparência' no qual apontam uma lista de transferências dos encarnados e respetivos valores, desafiando Rui Costa a preencher "os espaços em falta"."As promessas não morrem na campanha eleitoral. Rui Costa prometeu clarificar o comportamento do Clube no mercado de transferências. Prometeu transparência. Assumiu um compromisso que, findo o período eleitoral e o último mercado de Inverno, continua por cumprir. Aqui fica o nosso contributo, de acordo com a informação pública disponível prestada pelo Sport Lisboa e Benfica. Poupamos trabalho ao nosso Presidente. Apenas desejamos que os espaços em falta sejam preenchidos. Em nome da clarificação e transparência prometidos", pode ler-se naquela página.