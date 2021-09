'Servir o Benfica' pede correção da AGE face à hipótese de não ser votado um regulamento eleitoral

O movimento 'Servir o Benfica' saúda a convocação da Assembleia-Geral Extraordinária para 17 de setembro "148 dias após a entrega de assinaturas estatutariamente exigidas" mas deixa uma ressalva que poderá impossibilitar a votação do regulamento eleitoral como requerido pelo grupo de sócios, ainda antes das eleições agendadas para 6 de outubro, já que a Mesa da Assembleia-Geral das águias alterou a ordem de trabalhos inicialmente proposta.





148 dias após a entrega de assinaturas estatutariamente exigidas, a Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica agendou a Reunião de Assembleia Geral Extraordinária requerida pelos sócios do Clube para o próximo dia 17 de Setembro pelas 20h. Saúda-se esta convocação.

O Servir o Benfica lamenta que não tenha sido possível a sua realização a um sábado, tal como requerido, permitindo a participação de um maior número de associados.

Nota ainda o Servir o Benfica que os pontos 1, 3 e 4 da Ordem de Trabalhos requerida foram alterados pela Mesa da Assembleia Geral:

1. Todos os pontos da Ordem de Trabalhos devem ser votados de acordo com o método que os sócios escolherem, e não apenas o ponto 2 da mesma.

2. onde se lê que a proposta de Regulamento Eleitoral será alvo de "discussão e apreciação" deverá ler-se que a mesma será alvo de "discussão e votação" pelos sócios do Sport Lisboa e Benfica.

Foi isso, e apenas isso, que constou do requerimento subscrito pelas centenas de sócios do Sport Lisboa e Benfica, pelo que deverá ser de imediato corrigida a Ordem de Trabalhos da AGE, de forma a evitar a violação dos Estatutos do Clube e respeitando os sócios requerentes.

Recorda-se a necessidade imperiosa de todos os subscritores estarem presentes no pavilhão da Luz, pelas 20h do dia 17 de Setembro, para que seja verificado o quórum estatutariamente estabelecido para que a mesma se realize.

Todos os sócios do Sport Lisboa e Benfica com a quotização regularizada podem - e devem! - participar na reunião de Assembleia Geral Extraordinária.

Pela primeira vez em várias décadas, nomeadamente desde que os actuais Estatutos estão em vigor, realizar-se-á uma reunião de Assembleia Geral Extraordinária do Sport Lisboa e Benfica por iniciativa e a pedido dos sócios. Façamos deste dia um marco único de associativismo, fervor Benfiquista e urbanidade, participando no processo e, imbuídos da matriz que define a cidadania Benfiquista, saibamos todos juntos contribuir para um Benfica maior, mais democrático e mais transparente.

Viva o Sport Lisboa e Benfica!