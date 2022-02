'Servir o Benfica' pede divulgação das comunicações do VAR

O movimento 'Servir o Benfica' assinalou o 118.º do clube da Luz, com um comunicado em que faz um conjunto de reivindicações, como a "divulgação pública das comunicações das equipas de arbitragem e VAR" ou a "negociação dos direitos televisivos da Liga de futebol", além de outras questões que dizem apenas respeito aos encarnados.Depois de felicitar o Benfica, o movimento, que se apresentou a votos com uma candadidatura nas últimas eleições, defende que o clube "deve estar na vanguarda perante os desafios vindouros, dentro e fora de portas, dentro e fora dos campos desportivos"."Falamos da revisão estatutária com a restauração dos valores democráticos do clube, apuramento do estado real do grupo empresarial Sport Lisboa e Benfica com uma auditoria forense, negociação dos direitos televisivos da Liga de futebol, promoção da transparência competitiva através de medidas específicas como a exigência da divulgação pública das comunicações das equipas de arbitragem e VAR, fomento da prática desportiva, sem qualquer discriminação por origem, género ou outras, defesa intransigente do jogo limpo e da segurança dos adeptos nos recintos desportivos", pode ler-se.No entender deste grupo, "tais pressupostos só podem ser atingidos com a mobilização e militância dos Sócios do Sport Lisboa e Benfica", concluindo: "Devemos estar presentes e activos, no apoio e na exigência do cumprimento dos desígnios dos dirigentes do nosso clube. É um direito e um dever de todos nós. Nunca falaremos à chamada."