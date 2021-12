'Servir o Benfica' pede "transparência" e esclarecimentos a Rui Costa sobre auditoria ao clube

Através de um comunicado publicado esta terça-feira nas redes sociais, o movimento 'Servir o Benfica' informou os seus simpatizantes e restantes adeptos do clube encarnado que enviou uma mensagem ao presidente da direção das águias, Rui Costa, a pedir esclarecimentos e devida "transparência" relativamente ao grupo empresarial."O Servir o Benfica enviou hoje mensagrem dirigida ao Presidente da Direção Rui Costa a solicitar esclarecimentos relativamente à auditoria ao Grupo empresarial do Sport Lisboa e Benfica, cujo compromisso assumiu na campanha eleitoral passada. A união dos associados é fundamental para a pressecução dos objetivos desportivos do Sport Lisboa e Benfica, desse modo é fundamental que a transparência do processo em curso garanta e salvaguarde o futuro do Sport Lisboa e Benfica permitindo erradicar definitivamente práticas passadas. Viva o Sport Lisboa e Benfica!", pode ler-se inicialmente no comunicado divulgado hoje nas redes sociais do movimento benfiquista, que de seguida inumera as questões colocadas esta terça-feira a Rui Costa.1. Qual a entidade que realizou o trabalho da auditoria forense?2. Como foi efetuada a seleção da entidade que realizou o trabalho?3. Trata-se aquela de uma entidade totalmente independente relativamente ao Grupo SLB e dos principais responsáveis das empresas?4. Qual foi o período de tempo em análise na auditoria solicitada?5. Foi detetada alguma suspeita de ilícito? Quais as conclusões obtidas?6. Quais as medidas/decisões já tomadas/decididas relativamente a essas situações?7. Que medidas/decisões foram já tomadas por esta Direção ou se encontram previstas, face aos ilícitos que vieram a público, nomeadamente quanto à constituição do SLB como assistente nos processos judiciais?8. Nas situações detetadas estão incluídas as relacionadas com operações/transações que, embora documentadas, nada têm a ver com a atividade das empresas do Grupo Benfica, eventualmente, em proveito de alguém, mas não da sociedade?9. Que empresas do Grupo Benfica foram objeto de auditoria? Apenas a SAD ou o Clube, ou foram incluídas todas as pertencentes ao Grupo?