'Servir o Benfica': «Presidente da MAG continua a sua cruzada de defesa do Vieirismo»

O movimento 'Servir o Benfica' reagiu este domingo ao comunicado hoje publicado pelo presidente da Mesa de Assembleia Geral do Benfica, António Albino Andrade, onde o atual líder da MAG benfiquista sublinhou que não irá abandonar o cargo na direção das águias. Em causa, está a reunião de Assembleia Geral Extraordinária do clube, à qual António Albino Andrade afirmou estar a "aguardar a resposta da DGS" para a sua realização.

Na mensagem divulgada nas redes sociais, o movimento 'Servir o Benfica' acusa António Albino Andrade de seguir "a sua cruzada na tentativa de esvaziamento da ordem de trabalhos da reunião de AGE requerida pelos sócios do Sport Lisboa e Benfica", afirmando que o mesmo "continua a sua cruzada de defesa do Vieirismo".

"Servir o Benfica é marcar a reunião de Assembleia Geral Extraordinária. Agora", remata o comunicado.





Eis o comunicado do movimento na íntegra:

"Esta manhã, em mais um lamentável golpe propagandístico que não serve os interesses do Clube, o PMAG do SLB, Sr. António Pires de Andrade, segue a sua cruzada na tentativa de esvaziamento da ordem de trabalhos da reunião de AGE requerida pelos sócios do Sport Lisboa e Benfica.

"A narrativa do dia - depois do delírio, ou má fé, de pareceres jurídicos e abuso de direito relatados pelo seu antecessor - é a de ter sido a DGS quem não permitiu a realização da reunião de AGE, passados quatro meses da entrega do respetivo requerimento.

"Durante este período, outros clubes portugueses e europeus realizaram as suas reuniões de Assembleia Geral com os seus sócios, nos seus estádios, dando prioridade à democraticidade dos seus processos internos.

"Também o Sport Lisboa e Benfica pediu e recebeu pareceres bem mais lestos por parte da DGS, porque simplesmente indicou a data necessária para os mesmos, em oposição ao que fez com a reunião de AGE requerida, que até ao dia de hoje nunca foi agendada ou convocada.

"O Presidente da Mesa da Assembleia Geral continua a sua cruzada de defesa do Vieirismo, da restante Direcção, e de branqueamento da vergonha que foi o último acto eleitoral do SLB, querendo arrastar as restantes candidaturas para este golpe de teatro bacoco.

"Não serão auditorias encomendadas e a abertura de urnas que nunca estiveram fechadas a enganar - desta vez - os benfiquistas.

"A ordem de trabalhos da reunião de AGE a convocar é clara - aquela que foi requerida pelos Benfiquistas. Não é aquela que o PMAG ou a Direção querem que seja.

"Servir o Benfica é marcar a reunião de Assembleia Geral Extraordinária. Agora", pode ler-se.