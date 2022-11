'Servir o Benfica' questiona direção do clube sobre processo de revisão estatutária

O movimento 'Servir o Benfica', liderado por Francisco Benitez, questionou esta sexta-feira a direção do clube acerca do processo de revisão estatutária, um processo que no entender do candidato derrotado nas últimas eleições para a presidência dos encarnados "parece estagnado"."O Sport Lisboa e Benfica anunciou no dia 18 de novembro de 2021 a realização da primeira reunião da Comissão de Estatutos, então nomeada pela actual Direcção."É público, segundo comunicado emitido pelo Sport Lisboa e Benfica, que a referida Comissão entregou uma proposta em Março de 2022. O Clube referiu, no mesmo comunicado, que a Direcção iria "analisar o documento e dar seguimento ao processo, que culminará com a apresentação numa Assembleia Geral aos Sócios, em devido tempo, de uma proposta final para um novo enquadramento estatutário"."Cerca de um ano volvido sobre um anúncio que parecia satisfazer as pretensões de um númerosignificativo de Sócios que há muito reivindicam a abertura de um processo de Revisão Estatutária, o projecto parece estagnado."Perante tal cenário, o Servir o Benfica, fiel à intransigente defesa dos valores democráticos do nosso Clube, vem por este meio questionar a Direcção sobre qual a calendarização concreta para o curso do presente Processo de Revisão Estatutária."Louvando a iniciativa, que demonstrou uma saudável e indispensável abertura dos Órgãos Sociais eleitos em Outubro de 2021 às diversas sensibilidades do Universo Benfiquista, considera o Servir o Benfica que a proposta entregue pela Comissão de Estatutos à consideração da Direcção do Clube deve ser divulgada publicamente, agregando os associados do maior Clube português e promovendo a sua participação activa no quotidiano institucional do Sport Lisboa e Benfica.SERVIR O BENFICA", pode ler-se.