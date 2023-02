'Servir o Benfica' questiona Rui Costa após saída de Enzo Fernández: «Sentimo-nos enganados»

Enzo Fernández embarcou esta quarta-feira para Londres para reforçar o Chelsea, num negócio realizado por 121 milhões de euros e que irá render mais de 80 milhões aos cofres do Benfica . Nas redes sociais, o movimento 'Servir o Benfica' deixou um comunicado onde questiona a direção das águias acerca da transferência do argentino, pedindo "transparência" no que diz respeito "ao valor real que o Benfica recebe e em que prazos"."Escassas semanas após o presidente do Sport Lisboa e Benfica ter garantido que não sairia nenhum jogador fundamental para o plantel a não ser pela cláusula, a SAD comunicou a saída do jogador Enzo Fernández.Independentemente do significativo encaixe financeiro realizado, o Servir o Benfica não pode deixar de assinalar a forma como os sócios foram mais uma vez iludidos. Já é tempo de acabar com os truques de manipulação e comunicação.Por que é que o Benfica paga, de acordo com a comunicação à CMVM, 6,56% de comissões de intermediação de um jogador que não queria vender?Quem recebeu cerca de 7,6 milhões de euros por estes serviços e em que consistiram?Qual é o valor real que o Benfica recebe e em que prazos?Por que não foi feita uma queixa formal contra o clube depois da forma como abordou o jogador, assumida pelo treinador Roger Schmidt em conferência de imprensa?Foi o Benfica formalmente obrigado a aceitar a proposta do Chelsea ao abrigo de alguma cláusula formal?Não bastam palavras para mudar uma mentalidade mercantilista que não consegue fazer frente a interesses laterais ao clube. São necessárias acções! Nenhum projecto desportivo abdica de um campeão do mundo e melhor jogador jovem do torneio a meio da época. Nenhum.Sentimo-nos enganados. Queremos uma direcção que não se esconda à sombra do seu treinador. Queremos um presidente que fale verdade aos sócios e cumpra a sua palavra. Exigimos a transparência prometida!Viva o Sport Lisboa e Benfica".