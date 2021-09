'Servir o Benfica' saúda "mudança de atitude e abertura" da direção mas deixa aviso

O Movimento 'Servir o Benfica' reagiu este domingo ao comunicado da direção do Benfica, que anunciou que as eleições de 9 de outubro irão contar, pela primeira vez, com cobertura da televisão do clube (BTV).





Nas redes sociais, o movimento do qual faz parte Francisco Benitez - até agora o único candidato assumido à presidência do Benfica no próximo ato eleitoral - reconhece e saúda a "mudança de atitude e abertura dos órgãos sociais em relação ao processo eleitoral", mas lembra que "apenas um regulamento eleitoral poderá garantir a integridade do ato".