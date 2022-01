A 'Sábado' teve acesso a novos elementos do processo Cartão Vermelho, entre os quais o que foi apurado quanto ao património de Sara Vieira, filha de Luís Filipe Vieira."Mais preocupada com a conservação das tartarugas marinhas e a gestão sustentável dos ecossistemas costeiros, em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, Sara Vieira, bióloga na ONG Programa Tatô, declara um rendimento anual de pouco mais de 37 mil euros. A radiografia financeira da família de Luís Filipe Vieira, feita pela investigação da Operação Cartão Vermelho, revela, porém, outra realidade: a filha do ex-presidente do Benfica tinha 22 imóveis em seu nome, assim como por sete contas bancárias por ela tituladas circularam milhões de euros, nos últimos anos", adianta a revista. L eia aqui o artigo na íntegra.