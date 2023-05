Sevastian Belov assina contrato com o Benfica: «Daqui por 10 anos quero estar a ganhar a Champions»

Sevastian Belov está no Benfica pela terceira época consecutiva depois de ter chegado ao clube proveniente do rival Sporting, em 2017, de acordo com as águias. Esta quinta-feira, assinou um contrato de formação com os encarnados, aos 14 anos, e apontou a um objetivo a longo prazo."Daqui por 10 anos quero estar no Benfica a ganhar a Champions League", frisou à BTV, elegendo Gonçalo Ramos como "jogador favorito por marcar muitos golos". "Assinar pelo Benfica, para mim, significa orgulho e paixão", considerou o jovem jogador.Belov atua na equipa de iniciados das águias.