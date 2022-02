Shakhtar Donetsk agradece ao Benfica apoio a Yaremchuk

A homenagem dos adeptos portugueses a Roman Yaremchuk, e a todos os ucranianos, na partida de ontem do Benfica diante do V. Guimarães emocionou meio mundo.O Shakhtar Donetsk partilhou nas redes sociais o vídeo do tributo dos adeptos que ontem estiveram no Estádio da Luz com um agradecimento ao clube encarnado."Obrigado Benfica", escreveu o clube ucraniano no Twitter.