Shéu aplaude regresso do Benfica aos êxitos: «Não se perdeu o norte até ao último jogo»

A conquista do 38.º cetro de campeão nacional na Liga 2022/23 foi "fundamental" para o Benfica, que interrompeu um período de quase quatro anos sem títulos, aponta o antigo futebolista e secretário técnico das águias Shéu Han.

"O Benfica tem uma característica que não lhe permite estar tanto tempo sem conquistar troféus. Houve esse esforço, essa entrega e quase uma reorganização total da estrutura que sustenta o futebol, de forma que pudesse dar apoio a este percurso. Naturalmente, a primeira entidade além de uma equipa é a direção do clube, que, estando há pouco tempo [em funções], está de parabéns por algo fantástico e muito gratificante", assumiu à agência Lusa o ex-médio internacional português, que chegou a ser capitão dos lisboetas entre 1972 e 1989, ano em que transitou para a estrutura técnica, tendo ficado até 2018.

O Benfica resgatou no limite o título que fugia desde 2018/19, com 87 pontos, dois acima do 'vice' e então detentor do troféu FC Porto, mas até tinha entrado para as oito jornadas finais com 10 pontos de avanço - que passaram provisoriamente a 13 em pleno clássico da 27.ª ronda, vencido com reviravolta na Luz pela formação de Sérgio Conceição (1-2).

"Foi uma conquista merecida, muito difícil e renhida até ao último minuto, mercê também dessa grande prestação do FC Porto, que se empenhou na máxima força e era campeão em título. Isso só valorizou a conquista deste campeonato, que julgo ter sido gerido pelo Benfica em função de todas as vicissitudes que aconteceram durante o percurso. Não se perdeu o norte até ao último jogo e isso é merecedor do nosso louvor e apoio", analisou.

Um triunfo na receção ao lanterna-vermelha e já despromovido Santa Clara (3-0), na 34.ª e última jornada, devolveu os 'encarnados' aos títulos pela primeira vez desde a goleada ante o Sporting (5-0) na decisão da Supertaça de 2019, no Algarve.

"Há momentos e situações que não têm uma explicação plausível, mas, quem anda lá por dentro, percebe que essas quebras podem acontecer. Estas duas equipas [Benfica e FC Porto] têm disputado os títulos de forma muito renhida ao longo destes anos. A diferença resulta de algum pormenor e da melhor organização aqui ou acolá", sustentou Shéu, que conquistou nove campeonatos, seis Taças de Portugal e duas Supertaças como jogador.

Nove anos depois da 'dobradinha' somada nos austríacos do Salzburgo, o alemão Roger Schmidt foi o 15.º treinador estrangeiro a arrebatar a Liga portuguesa com as águias, volvidos 18 anos sobre o êxito arrebatado pelo italiano Giovanni Trapattoni, em 2004/05.

"Tem todos os louvores que se possam atribuir pela postura muito tranquila e profissional como abordou o comando desta equipa, dando-lhe a tranquilidade de que precisava para desenvolver o trabalho que era necessário. Transmitiu as suas ideias e fez com que elas acontecessem. Sabemos que isso não é uma tarefa nada fácil, mas teve mérito", notou o ex-médio, que testemunhou a conquista de 25 cetros nacionais como secretário técnico.

Quanto às 89 edições do escalão principal, o técnico natural de Kierspe entrou no elenco de 29 não portugueses que já venceram uma edição, 17 anos depois de o neerlandês Co Adriaanse também ter sido campeão na sua época de estreia no FC Porto, em 2005/06.

"Sendo um treinador não conhecedor do futebol português, soube transmitir aos atletas a capacidade de poderem ter esta prestação que tiveram até ao último dia. Há ainda que registar a forte intervenção que ele teve na Liga dos Campeões. É uma prova de grande exigência, na qual toda a capacidade técnica é necessária para se evoluir quase até aos últimos momentos. Foi fantástico", expressou, após o Benfica ter ficado à frente de Paris Saint-Germain e Juventus no Grupo H e 'caído' face ao finalista Inter Milão nos 'quartos'.

Sem querer individualizar destaques na melhor ataque e defesa do campeonato, com 82 marcados e 20 sofridos, Shéu, de 69 anos, saúda as repercussões no plantel sénior do trabalho executado nas camadas jovens, com o defesa central António Silva, os médios Florentino e João Neves ou o avançado Gonçalo Ramos, segundo melhor marcador da prova, com 19 golos, a assumirem preponderância em momentos distintos desta época.

"Esta capacidade de abrir caminho aos mais jovens permitiu que existisse a possibilidade de o Benfica se apresentar com três ou quatro jogadores da formação, que vieram de lá há não muito tempo. O Benfica tem feito esse trabalho com todo o cuidado para que os jogadores cheguem a este patamar com a experiência necessária para responder a este grande desafio", notou o ex-médio, que fez duas épocas nas camadas jovens do clube.

António Silva, de 19 anos, e João Neves, de 18, estrearam-se na equipa principal meses depois da inédita conquista da UEFA Youth League pela equipa de juniores encarnada (2021/22), com o médio a lograr igualmente a Taça Intercontinental de sub-20 (2022), ao passo que o central já competiu pela seleção principal portuguesa e foi ao Mundial2022.

Maior rodagem profissional apresenta Florentino, de 23 anos, que já tinha despontado no último cetro de campeão nacional do Benfica, em 2018/19, mas viria a perder espaço e andou cedido aos franceses do Mónaco (2020/21) e aos espanhóis do Getafe (2021/22).

Gonçalo Ramos, de 21 anos, tem crescido de influência desde que foi lançado na equipa principal, em 2019/20, contabilizando 41 golos em 106 jogos, 27 dos quais em 2022/23.

"É evidente que a prontidão que se espera numa formação não tem prazo. Normalmente, damos um prazo dilatado, mas, por isto ou por aquilo, há quem antecipe essa afirmação, que ter a ver com o trabalho feito e com a própria introspeção individual", delineou Shéu.